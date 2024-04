Tuttosport – l’anticipazione sui kit casa e trasferta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 2024-04-09 22:32:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: TORINO – La stagione si sta avvicinando alla conclusione e si iniziano a rincorrere le voci sul futuro delle squadre, in panchina e sul mercato. Ma non solo: si iniziano a svelare o a far intravedere le maglie per la prossima annata. Il portale “La Maglia Bianconera” ha pubblicato sul suo profilo Instagram le nuove proiezioni delle possibili maglie della Juventus 2024/25: i kit home e away. Juventus, queste le maglie 2024-25? Seconda proiezione Anche la seconda proiezione conferma i rumors della prima ovvero una maglia con le strisce che dovrebbero essere piene e più larghe: 3 bianche e 2 nere, ma “bilanciate” dai fianchi del template Adidas (sui quali, insieme al nero, dovrebbe comparire anche il grigio). L’effetto 2018/19 dovrebbe quindi essere attutito, ma parliamo sempre al condizionale, ...