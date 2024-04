Turismo | gli stranieri che spendono di più? Tedeschi e Usa Roma | Firenze | Venezia e Napoli le città preferite

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Quali sono i visitatorichedidurante il loro soggiorno in Italia? I dati elaborati questo mese da Ircm Ricerca e Sviluppo per conto di Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in viaggi per single, su fonte Banca d’Italia (marzo 2024), mostrano che in quanto a spesa complessiva in cima alla lista ci sono i turisti, che nell’ultimo anno hanno speso nel nostro Paese un totale di 8 miliardi di euro (+5,1% rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-pandemico). Dividendo questa cifra per il numero di pernottamenti, la spesa media per notte è di 124 euro. Ma sono in crescita anche i turisti statunitensi, che hanno registrato un forte aumento della spesa totalizzando 6,5 miliardi di euro (+17% rispetto all’anno pre-pandemico). “La spesa media per notte degli statunitensi è molto alta, pari a ...