Turismo | 3 nuovi percorsi pedonali ed un Virtual tour

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiTreed un dettagliatoper rendere sempre più avvincenti ed attrattive le visite turistiche ad Avellino. I dueprogetti messi in campo dall’Assessorato aldel Comune di Avellino, guidato dal vicesindaco Laura Nargi, sono finalizzati a potenziare ulteriormente l’appeal del capoluogo e del suo cuore antico. Il primo prevede l’attivazione di treche mettono in rete i più importanti punti di interesse e i più affascinanti luoghi identitari della città. Con l’obiettivo ambizioso di coniugare, nel segno della sostenibilità e della mobilità dolce, un trekking urbano accessibile e le bellezze storico-artistico-architettonico del centro storico. Tre ...

Tutto pronto per la ventesima edizione della Borsa Mediterranea del turismo in programma da giovedì 14 marzo nella Mostra d’Oltremare di Napoli. Dal turismo di prossimità a quello di lusso, ... (2anews)

Procedure più semplici per intervenire sugli immobili vincolati, per conferire il titolo di professore emerito delle università. Nuove limitazioni anche al Superbonus per tenere sotto controllo i ... (corriere)

Turismo di lusso: dagli hotel ai servizi, dalle crociere agli aeromobili, i trend del settore che non conosce la crisi - Capace di assorbire senza contraccolpi l’aumento dei prezzi, dedicato a una clientela selezionata ma anche molto selettiva, il Turismo di lusso ...stream24.ilsole24ore

L’Emilia-Romagna presenta a Varsavia le vacanze 2024 con i nuovi waterfront della Riviera e il grande Sport - L’Emilia-Romagna vola a Varsavia per presentare al mercato polacco, in un evento stampa mercoledì 10 aprile, le nuove vacanze 2024, fra offerte balneari per famiglie e i grandi eventi sportivi come il ...comunicati-stampa

Marsilio vara la nuova Giunta dell'Abruzzo, quattro conferme - Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, di FdI, nel corso del primo consiglio regionale della 12/a legislatura caratterizzata dallo storico bis del centrodestra, ha annunciato la composi ...ansa