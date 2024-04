(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) – La diagnosi in un. Lo screening deie di malattie gravi si potrà fare in un prossimo futuro soffiando in un tubo, simile a quello dell'alcol, con risposte in pochi minuti. Questo l'obiettivo della ricerca che sta portando avanti il Laboratorio PolySense del Dipartimento interateneo di Fisica dell'Università Aldo Moro

Tumori, un test sul respiro per scoprire il cancro - La diagnosi in un respiro. Lo screening dei Tumori e di malattie gravi si potrà fare in un prossimo futuro soffiando in un tubo, simile a quello dell'alcol test, con risposte in pochi minuti. Questo l ...adnkronos

Tumori: 7 pazienti su 10 trovano sui social fake news sulle cure - Il 70% dei pazienti oncologici sui social media trova informazioni errate sui trattamenti anti-cancro: un corso ad hoc all’Università Politecnica delle Marche.corrierenazionale

Tumore alla prostata: a chi serve davvero il test del Psa - Una nuova ricerca tedesca su oltre 12.500 uomini tra i 45 e i 50 anni d'età evidenzia che l'esame del Psa è utile solo in chi presenta fattori di rischio per il tumore alla prostrata ...corriere