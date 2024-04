Tumori | in Lombardia 60mila diagnosi l’anno | convegno su ricerca e prevenzione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) – Inil 18,3% degli over 14 fuma, il 31,3% è in sovrappeso, il 10,5% è obeso, il 9,9% consuma alcol in quantità eccessiva, il 22,6% è totalmente sedentario. Dati allarmanti responsabili dell'insorgenza di numerose malattie, in primo luogo quelle cardiovascolari e oncologiche. "Ogni annocittadini lombardi vengono colpiti da un tumore,

Tumori in aumento fra giovani, lo studio: effetto di invecchiamento biologico accelerato - L'invecchiamento è uno dei principali fattori di rischio per molti tipi di cancro: più si invecchia, più è probabile che venga diagnosticato. Ma sempre più esperti riconoscono che l'età non è solo il ...adnkronos