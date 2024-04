Trump vs Biden | le emittenti USA chiedono un dibattito televisivo

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Cinque tra le principali reti televisive americane hanno unito le forze, chiedendo sia al presidente in carica, Joe, che all’ex presidente, Donald, di impegnarsi per partecipare ai dibattiti televisivi in vista delle elezioni di inizio novembre. La CNN ha annunciato di aver scritto una lettera, in collaborazione con NBC, CBS, ABC e Fox L'articolo proviene da Il Difforme.