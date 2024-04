(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - Per la prima voltaneidiche si sottopongono a procreazione medicalmente assistita. E' il risultato della ricerca “First evidence of microplastics in human ovarian follicular fluid: an emerging threat to female ferti

Le micro e le nanoplastiche sono ormai ampiamente diffuse, non solo nell’ambiente circostante ma anche all’interno del nostro corpo. Questi contaminanti sono stati individuati in vari organi e ... (quifinanza)

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - Per la prima volta Trovate microplastiche nei fluidi follicolari di donne che si sottopongono a procreazione medicalmente assistita. E' il risultato della ricerca ... (liberoquotidiano)

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - Per la prima volta Trovate microplastiche nei fluidi follicolari di donne che si sottopongono a procreazione medicalmente assistita. E' il risultato della ricerca ... (iltempo)

Trovate microplastiche in fluidi follicolari umani, minaccia per fertilità donne - Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - Per la prima volta Trovate microplastiche nei fluidi follicolari di donne che si sottopongono a ...notizie.tiscali

Finora non abbiamo visto il 98% dell’inquinamento da microplastiche - Il 98,3% dell’inquinamento da microplastiche è costituito da pezzi di materiale plastico tra i 300 e i 500 µm, cioè 0,3-0,5 millimetri.rinnovabili

Qualcosa dal cielo ha sfondato una casa in Florida, potrebbe essere spazzatura spaziale - Chi paga per i rifiuti spaziali caduti sulla Terra In Florida il caso raro di un'abitazione danneggiata, che ha creato uno scandalo internazionale ...tecnologia.libero