Trollata | storytelling o harakiri?

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Mi dispiace vedere la card di Dynamite di questa sera. Nel post Revolution, la AEW aveva preso una buona strada, generando finalmente quell’hype e quel pathos che non si vedeva da quasi un anno su tutte le storie. Poi piano piano, a poco a poco, si è tornati sulla piattezza di febbraio. Tolto il match tra Joe e Dustin, che ha una base piuttosto ben costruita al di là di ogni possibile riferimento, il resto sembra una accozzaglia di incontri attaccati con lo sputo. Con la pretesa di un qualche interesse che, di settimana in settimana, sta lentamente scemando (almeno televisivamente parlando). Però sulla card si staglia il segmento degli Young Bucks. Che hanno promesso di mostrare delle immagini esclusive del ppv All In. Con tutti i riferimenti del caso, a seguito di una settimana in cui CM Punk, neanche tanto velatamente, ha parlato dei suoi rapporti con la AEW e con chi ...