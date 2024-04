Tris per Vincere su Tv8 dal 29 aprile al posto di 100% Italia

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nicola Savino Il Gioco dei Nove si chiameràper. E’ questo il titolo scelto da Sky e Banijay, che produce la nuova edizione dello storico game che fu di Mediaset e che si appresta a tornare, in una veste rinnovata, nell’access di Tv8. Come vi abbiamo anticipato, alla conduzione ci sarà Nicola Savino, volto ormai dell’access del canale free di Sky, attualmente impegnato con. Proprio il game sui sondaggi, giunto alla seconda stagione, lascerà spazio aper, in programma dal 29, dal lunedì al venerdì alle 20.30. Con il rinnovato Gioco dei Nove, Tv8 tenta di riguadagnare terreno in una fascia oraria importante come quella dell’access prime time, in cui la concorrenza di Warner Bros. Discovery si è prepotentemente rafforzata, ...