Trentenne incinta al nono mese muore in ospedale | il taglio cesareo non salva la sua bambina

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un dramma quello accaduto durante la notte appena trascorsa (tra il 9 e il 10 aprile) all’Santissima Annunziata di Taranto. E’ qui che una donna di trent’anni è arrivata in arresto cardiaco. Vediamo insieme cos’è successo. Il malore e la corsa disperata inLa donna, di nazionalità nigeriana e aldi gravidanza, è arrivata in pronto soccorso con un’ambulanza del 118 che aveva chiamato per un’addominalgia. Durante il trasporto il suo cuore si è fermato, così il personale sanitario ha iniziato il massaggio cardiaco che non si è interrotto per tutto il tempo dell’eccezionale intervento di partoin condizioni estreme. Che, purtroppo, non è stato sufficiente are la vita che portava in grembo. Durante il massaggio cardiaco, infatti, i sanitari ...