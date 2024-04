Tre fab Tmsc in Arizona Prende vita la strategia Usa per i semiconduttori

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nella giornata di lunedì, l’amministrazione Biden ha riposto un altro, importantissimo mattone nella suanazionale per rilanciare la produzione e l’innovazione dell’industria deiamericana. Dopo circa due anni di corteggiamento e di annunci, di dubbi e perplessità sulla fattibilità di progetto così complesso per costi e manodopera, il Dipartimento del Commercio ha annunciato di aver assegnato a Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), attraverso la firma di un memorandum non vincolante, $6.6 miliardi di fondi federali attraverso il CHIPS for America Act, firmato dal presidente ad agosto 2022. Secondo i termini dell’accordo, il finanziamento pubblico sarà rivolto a supportare TSMC nella costruzione di due fab avanzate, inattraverso una propria sussidiaria con sede a Phoenix. Proprio grazie ...

Fabio Capello da allenatore era un sergente di ferro, ne sa qualcosa Ross Barkley quando mise piede per la prima volta nel ritiro dell'Inghilterra: "Scese alle 19:26, tutti i compagni lo videro. Per ... (fanpage)

Under 23. Grande festa per i baby nerazzurri. Playoff raggiunti con tre giornate d’anticipo - La squadra under23 dell'Atalanta, al primo anno in serie C, si qualifica ai playoff con tre giornate di anticipo. Il tecnico Modesto esprime soddisfazione e chiede concentrazione per le prossime parti ...msn

Tentano rapina in Circumvesuviana, poi picchiano testimone: 3 misure cautelari - Fallito il borseggio, l'uomo avrebbe minacciato il testimone oculare che sarebbe stato successivamente raggiunto e accerchiato dagli altri tre complici che lo avrebbero percosso e minacciato a loro ...rainews

TSMC: con i soldi del CHIPS Act USA arriva anche una terza Fab in Arizona - I soldi elargiti dagli Stati Uniti serviranno a TSMC per plasmare il polo produttivo in Arizona, il quale non sarà composto da due Fab come previsto, bensì da tre. Il terzo impianto porterà ...hwupgrade