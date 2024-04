Trasporti | è rivoluzione Corse e orari di autobus tra Val di Chio e i centri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) di Luca Amodionel trasporto pubblico locale a . Al via il collegamento giornaliero tra la zona Val die il centro di Castiglioni, la stazione ferroviaria e la casa della salute. E non finisce qui: verrà istituito anche un collegamento settimanale per l’ospedale della Fratta che passerà anche per le frazioni de La Nave, Castroncello e Brolio. Previsto anche per quest’anno il servizio navetta in occasione degli eventi annuali del palinsesto castiglionese come il Maggio Castiglionese, il Palio dei Rioni e il Vintage Festival. Il servizio entrerà a pieno ritmo dal settembre prossimo ma ha già visto il voto unanime del consiglio comunale. Il progetto si chiama "a porte aperte". In pratica la linea "E", quella dedicata alla Val di, che fino ad oggi era ad uso esclusivo del trasporto scolastico viene "aperta", ...