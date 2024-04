Trap | ecco il colpo di scena di Shyamalan | la descrizione delle scene mostrate al CinemaCon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il nuovo film del regista de Il sesto senso e Bussano alla porta promette emozioni forti e... undi! Le primedi, il nuovo film di M. Night, sono state presentate alalla presenza del regista e,twist!, hanno già anticipato un grandedi. Dopo l'uscita di Old e Bussano alla porta, il regista si appresta a tornare al genere thriller con, che vede Josh Hartnett nel ruolo di protagonista. Il film dovrebbe seguire un padre e una figlia che partecipano a un concerto pop per poi scoprire di essersi inavvertitamente trovati nel bel mezzo di un evento sinistro. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la sorpresa. La …