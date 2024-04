Traffico Roma del 10-04-2024 ore 18 | 00

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati dalla redazione Attenzione anche per un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna a Code tra cassie e Salaria poi perfille tra le uscite via dei Settebagni Prenestina in esterna code tra via del Mare Anagnina trafficato un intero tratto Urbano della A24 della tangenziale verso il Gra e sulla tangenziale incolonnamenti verso lo stadio tra viale Castrense e il bio per la 24 poi si rallenta tra via dei Monti Tiburtini e Salaria verso San Giovanni abbiamo cute tra Corso di Francia e Salaria per lavori da segnalare disagi su via Salaria code tra sette bagni il grano e due sensi di marcia allo stesso per via Pontina oltre alcausa cantieri code a tratti verso Pomezia tra l’euro e Castel di Decimaintenso sulle consolari in entrata e uscita dalla capitale la ...

Distrugge il finestrino del bus, lite tra automobilista e autista a Piazza Bologna finisce in rissa - Sono stati attimi di preoccupazione per i passeggeri, che viaggiavano a bordo del bus Atac, mentre transitava in via Livorno, durante l'orario di pausa pranzo degli uffici e l'uscita dei bambini da ...fanpage

Roma: scontro auto-moto, il centauro è in fin di vita - Alle 11 di questa mattina, per cause in via di accertamento, una moto ed un’auto si sono scontrate in via della Bufalotta altezza via Bernari. Un violento impatto avvenuto tra un Opel Agila guidata da ...meridiananotizie

La grande festa per la fine del Ramadan: migliaia di persone in piazza, foto e video - I musulmani sono scesi in strada per pregare e celebrare la festa dell'Eid al-Fitr dopo un mese di digiuno dall'alba al tramonto. Mattarella: "La libertà religiosa è uno dei fondamenti della convivenz ...today