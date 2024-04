Traffico Roma del 10-04-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità code per lavori su via Salaria da 7 bagni verso il Gra nei due sensi di marcia stessa situazione per la Pontina code per cantiere riduzione di carreggiata tra Spinaceto e Castelno in direzione Pomezia diverse le segnalazioni della polizia locale incidente su Corso di Francia a COD nei pressi di via Luigi Bodio nei due sensi di marcia lavori in zona Piazza di Porta San Giovanni riduzione di carreggiata anche sulle vie della Ferratella e Laterano dell’Amba Aradam è su via dei laterani ripercussioni di code verso via Appia Nuova resta chiusa per accertamenti su un edificio via dell’Acqua Bullicante tra via Giuseppe Dalla Vedova via Giambattista ramusio a loro volta chiuse in prossimità di via Alfonso Antonini trasporti rallentata la circolazione ferroviaria ...