Traffico Roma del 10-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all’ascolto su via Cassia si viaggia in coda tra la Giustiniana e Tomba di Nerone lungo la Cassia bis abbiamo file dal grave verso Castel dei ceveri code anche su via Flaminia da via del Foro Italico in direzione di Labaro sulla carreggiata interna del raccordo anulare incolonnamenti tra Cassia bis e Salaria poi a tratti Fidei tra BB A24 e Appia in esterna code a tratti tra le uscite vie del mare casina in tangenziale code tra salari e Corso di Francia in direzione dello stadio e verso San Giovanni Abbiamo fede tra Prenestina e viale Castrense nel quadrante Sud per lavori code su via Pontina tra Spinaceto e Castelno in direzione Pomezia poi su via Laurentina Abbiamo fede dal Gra verso via di Vallerano la polizia locale Ci segnala un incidente su via Tiburtina all’altezza di via di Salone code dal Gra a Setteville lavori ...