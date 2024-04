Traffico Roma del 10-04-2024 ore 14 | 30

(Di mercoledì 10 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per lavori serali di rinnovo dei binari della metro a dalla domenica al giovedì l’ultima corsa dei treni e alle 21 per servizio prosegue su bus Inoltre per la manutenzione delle scale mobili è chiusa la stazione Vittorio Emanuele a Viale Trastevere dalle 14 alle 15 e 30 in via Emilio Morosini manifestazioni nei pressi della sede del Ministero dell’Istruzione possibili a rallentamenti per ilcomprese le linee 3 L 8h 4475 E 115 proseguono i lavori di rinnovo dei Binari tranviari di via dei Reti in vigore alcune modifiche di viabilità in particolare via dei Reti attualmente chiusa nel tratto tra via Tiburtina e via dei Volsci in arrivo dalla tangenziale est Largo Passamonti possibile percorso alternativo quello di viale dello Scalo San Lorenzo via di Porta ...

Luce Verde Roma ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare sulla carreggiata esterna code per incidente tra uscite Appia e Casilina sulla tangenziale si sta in coda per Traffico tra ... (romadailynews)

Luce Verde Roma ben trovati dalla redazione code per Traffico in via del Foro Italico tra l’uscita per la Farnesina e via salari in direzione San Giovanni trafficata via Cassia tra il raccordo è ... (romadailynews)

Luce Verde Roma ben trovati dalla redazione sulla tangenziale si rallenta per incidente tra l’uscita Porta Maggiore San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni ed in via del Foro Italico ... (romadailynews)

Ponte di Piave. Collettore fognario collassato in via Roma, maxi intervento per risanarlo - PONTE DI PIAVE (TREVISO) - Collettore fognario collassato in via Roma. Sono stati tre giorni di lavoro intenso in via Roma per i tecnici di Piave Servizi, impegnati tra mercoledì ...ilgazzettino

Roma, fuga di gas a Tor Pignattara. Evacuati un palazzo e tre negozi - Grossa fuga di gas questa mattina in zona Tor Pignattara a Roma. Sgomberato temporaneamente un edificio in via dell'Acqua Bullicante e chiuse a scopo precauzionale tre attività commerciali. Polizia ...rainews

Roma: diritto alla casa, manifestanti protestano sulla cupola della chiesa in piazza Venezia – VIDEO - I manifestanti in presidio sono scesi dal tetto. I cori dei dimostranti continuano a risuonare in piazza Venezia ...radiocolonna