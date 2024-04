Traffico Roma del 10-04-2024 ore 13 | 30

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Luce Verdeben trovati dalla redazione sulla tangenziale si rallenta per incidente tra l’uscita Porta Maggiore San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni ed in via del Foro Italico coda pertra l’uscita e Corso di Francia e viale della Moschea sempre direzione San Giovanni possibili disagi alin viale Liegi per i lavori presenti tra via Domenico Cimarosa e via Salaria direzione via Nomentana è sempre per questi interventi rimane chiusa la strada in via domenica Cimarosa tra viale Liegi e via Luigi Boccherini In quest’ultima direzione in via dei Fori Imperiali a causa di una manifestazione chiusura temporanea della strada tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia al Pigneto in via dell’Acqua Bullicante e la polizia locale Ci segnala che è in corso una chiusura temporanea per accertamenti tecnici su di ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità oggi a Piazza del Popolo cerimonia per i 172 anni della Polizia di Stato sono in atto chiusure al Traffico delle strade ... (romadailynews)

Luce Verde Roma ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare sulla carreggiata esterna code per incidente tra uscite Appia e Casilina sulla tangenziale si sta in coda per Traffico tra ... (romadailynews)

Luce Verde Roma ben trovati dalla redazione code per Traffico in via del Foro Italico tra l’uscita per la Farnesina e via salari in direzione San Giovanni trafficata via Cassia tra il raccordo è ... (romadailynews)

Ponte di Piave. Collettore fognario collassato in via Roma, maxi intervento per risanarlo - PONTE DI PIAVE (TREVISO) - Collettore fognario collassato in via Roma. Sono stati tre giorni di lavoro intenso in via Roma per i tecnici di Piave Servizi, impegnati tra mercoledì ...ilgazzettino

Roma, fuga di gas a Tor Pignattara. Evacuati un palazzo e tre negozi - Grossa fuga di gas questa mattina in zona Tor Pignattara a Roma. Sgomberato temporaneamente un edificio in via dell'Acqua Bullicante e chiuse a scopo precauzionale tre attività commerciali. Polizia ...rainews

Roma: diritto alla casa, manifestanti protestano sulla cupola della chiesa in piazza Venezia – VIDEO - I manifestanti in presidio sono scesi dal tetto. I cori dei dimostranti continuano a risuonare in piazza Venezia ...radiocolonna