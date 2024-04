Traffico Roma del 10-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Luce Verdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare sulla carreggiata esterna code per incidente tra uscite Appia e Casilina sulla tangenziale si sta in coda pertra l’uscita per via Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione dello stadio code peranche in via Delle fori Italico tra l’uscita per la Farnesina e via Salaria direzione San Giovanni in via Casilina ha segnalato da parte della polizia locale un incidente conrallentato in prossimità di via di Tor de’ schiavi e per la festività religiose islamica strada chiusa in viale della Moschea da via del Foro Italico in direzione Parioli al Pigneto la polizia locale comunica che per accertamenti su di un edificio in via di Acqua Bullicante chiusa temporaneamente via Alfonso Antonini permane una situazione di ...