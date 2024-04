Traffico Roma del 10-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità oggi a Piazza del Popolo cerimonia per i 172 anni della Polizia di Stato sono in atto chiusure aldelle strade vicine viale Gabriele D’Annunzio via di Ripetta via del Corso via del Babuino altre manifestazioni in programma nella giornata dalle 11 alle 15 in Piazza Santi Apostoli e dalle 14 alle 15 e 30 su via Morosini a Trastevere con possibili deviazioni per le linee 3 L 8h 4475 E 115 per una cerimonia viale della Moschea è chiuso da tangenziale est in direzione Parioli proseguono i lavori di rinnovo dei Binari tranviari di via tereti in vigore alcune modifiche di viabilità in particolare via dei Reti attualmente chiusa nel tratto tra via Tiburtina e via dei Volsci in arrivo della tangenziale est è Largo Passamonti possibile percorso alternativo quello ...