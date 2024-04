Traffico Roma del 10-04-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione aNord System coda perintenso su via Flaminia tra labrador e due ponti stessa situazione lungo la via Salaria con ilin coda tra Villa Spada e la tangenziale sulla Cassia bisrallentato tra Caselle dei ceveri è l’ingresso con il raccordo anularein coda sulle tratur Urbano della 24L’Aquila per l’incidente tra le uscite di Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara direzione raccordo e sul raccordo rallentamenti in carreggiate esterna tra le uscite per Fiumicino e Laurentina passiamo sulla tangenziale dove si sta in coda tra l’uscita per la 24-l’aquila e via dei Campi Sportivi direzione stadio sia persia per la rimozione di un incidente ...