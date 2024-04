Traffico Roma del 10-04-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Luce VerdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione aNord si rallenta sulla Flaminia tra labrador e due ponti come anche sulla Salaria rallentamenti tra Villa Spada e la tangenziale ed ora sulle tratto Urbano della 24-teramo con ilin coda tra il raccordo è la tangenziale è sulla tangenziale si rallenta tra le uscite via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione stadio passiamo sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata internarallentato tra le uscite Casilina e Appia in via Aurelia rallentamenti in entrata verso il centro tra il raccordo è la circonvallazione Cornelia code per incidente in via Ardeatine in prossimità del raccordo anulare in direzione del centro spostamenti in aumento Come di consueto in queste prime ore della giornata lungo le strade della ...