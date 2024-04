Totti ha tradito Ilary Blasi poco prima del matrimonio? La presunta amante famosa rivela tutto

La separazione fra Ilary–Totti continua a far discutere e questa mattina il quotidiano La Repubblica ha confermato che Cristiano Iovino sarà sentito in Tribunale durante la causa di divorzio perché ... (biccy)

Flavia Vento: “Totti ha tradito Ilary con me. Nel 2005 una notte d’amore a casa mia, ma mi sono sentita usata” - Flavia Vento non parla del perché la relazione non proseguì, ma pochi anni dopo ci fu un ritorno di fiamma, a poche settimane dalle nozze con Ilary Blasi, già incinta del primo figlio.ilriformista

Flavia Vento questa volta dice proprio tutto su Totti: “Stava per sposarsi, siamo andati a casa mia” - Alla fine Flavia Vento ha deciso di dire tutta la verità su Francesco Totti, quella che per 20 anni ha taciuto ma che questa settimana al settimanale DiPiù ha rivelato. Nell’ultimo periodo Flavia Vent ...ultimenotizieflash

Ilary Blasi, Fabrizio Corona: «Lei ha tradito Totti più volte, vi racconto tutto nome per nome. In "Unica" tante bugie» - Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere. La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti, il caffè non è solo un caffè, e prima del ragazzo del ...msn