Totocalcio | ancora nessun 13 | jackpot alle stelle

(Di mercoledì 10 aprile 2024), nemmeno nell’ultimo concorso è stato realizzato il 13: e il tredici, per il prossimo fine settimane, schizza davveroNiente 13 nemmeno nell’ultimo concorso del. Assai difficile, visti i risultati che sono venuti fuori – anche tra gli eventi opzionali – riuscire a fare bottino pieno. Poco male, perché gli utenti che hanno deciso di investire anche un solo euro in questo gioco che è tornato in auge, ci potranno provare di nuovo nei prossimi giorni. Una schedina del(AnsaFoto) – Ilveggente.itPrima comunque di andare a scoprire a quanto ammonta ildel prossimo fine settimana, andiamo a vedere insieme invece quelli checon un pizzico di fortuna, che ci vuole eccome in questi casi, hanno centrato l’11 e tutti gli ...

Sos Ludopatia, è emergenza per le scommesse on line - La ludopatia è una piaga come la tossicodipendenza e l'alcolismo che distrugge vite e famiglie, ma se ne parla poco e così si tollerano giochi di stato come Lotto e Totocalcio e tanti altri ancora più ...primocanale

Juve, Allegri ancora sotto processo: “Problema di personalità” - Una vittoria non basta alla Juve: molti tifosi bianconeri continuano a criticare Allegri e la squadra, cui manca coraggio e personalità.ilveggente

Serie B, crolla la quota per la promozione della Sampdoria: Pirlo vince ancora e l’impresa si avvicina - ROMA – La Sampdoria sta facendo l’impossibile e, con la quarta vittoria consecutiva, si è portata al settimo posto in classifica, in piena ...agipronews