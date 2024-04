(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – Grande appuntamento per tutti gli amanti dei tatuaggi: dal 12 al 14 aprile arriva aldil’undicesima edizione di, la kermesse dedicata all’arte del tatuaggio. Sono200 i tatuatori che giungeranno all’evento da numerose città italiane, ma anche europee. I dettagli del programma sono stati presentati questa mattina, 10 aprile, durante una conferenza stampa nella sala degli Specchi di palazzo Orsetti, alla quale hanno preso parte l'assessore alla cultura Mia Pisano, l’amministratore unico diCrea Nicola Lucchesi e Maria Novella Dogliotti, responsabile del, insieme agli organizzatori della manifestazione, Davide Carpeggiani e ...

L’ Udinese può tirare il più classico dei sospiri di sollievo per un pericolo scampato. Lorenzo Lucca non ha accusato nessun... (calciomercato)

Torna Lucca Tattoo Expo al Polo Fiere. Oltre duecento artisti in gara - Lucca, 10 aprile 2024 – Grande appuntamento per tutti gli amanti dei tatuaggi: dal 12 al 14 aprile arriva al Polo Fiere di Lucca l’undicesima edizione di Lucca Tattoo Expo , la kermesse dedicata all’a ...lanazione

Undicesima edizione di Lucca Tattoo Expo: dal 12 al 14 aprile al Polo Fiere Torna la rassegna dedicata all’arte millenaria del tatuaggio - Sta per aprire i battenti al Polo Fiere di Lucca la kermesse dedicata all’arte del tatuaggio. Lucca Tattoo Expo, questo il titolo della manifestazione, Torna in città per la undicesima edizione portan ...lagazzettadilucca

Just Eat con Caritas Ambrosiana a supporto delle comunità più bisognose - Il progetto Ristorante Solidale di Just Eat, ha visto coinvolti 7 ristoranti partner in 4 città italiane, donati oltre 500 pasti ...horecanews