Topo d’appartamento faceva il cameriere

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I carabinieri della Stazione di Sondalo hanno arrestato un 35enne italiano residente nel Casertano che deve espiare due anni di reclusione per furto in abitazione. L’arresto è stato eseguito a Bormio, dove la pattuglia è intervenuta su richiesta del titolare di un ristorante per una lite in corso. I militari, dopo aver identificato i presenti, hanno accertato che uno dei camerieri, regolarmente assunto, era ricercato da novembre 2023 poiché destinatario di un ordine di carcerazione della Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’arrestato è stato portato nel carcere di Sondrio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

