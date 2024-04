Tony Khan | ”La WWE non mi ha contattato per provare ad avere Jon Moxley a WrestleMania XL”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Durante il main event della seconda notte diXL abbiamo potuto assistere ad uno spettacolo puro e pieno di emozioni. La sfida definitiva, quella tra Roman Reings e Cody Rhodes per l’Undisputed WWE Universal Championship. Un match che sicuramente rimarrà nella storia del pro wrestling, e nel quale di certo non sono mancati diversi colpi di scena. Tra questi, impossibile dimenticarsi delle varie apparizioni come quelle di John Cena, Seth Rollins e, soprattutto, The Undertaker. Ma, già da un po’ tra i fan venivano messe in giro voci su una possibile apparizione di Jon, il quale ( sotto il nome di Dean Ambrose ai tempi ), era un fedele compagno di Rollins e Reings in quella che forse verrà per sempre ricordata come una delle fazioni più dominanti di sempre, ovvero The Shield. Possiamo dire che in un certo senso lo Shield ha ...