Tombe depredate | adesso basta Denuncia per omessa custodia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Mio padre che ha 92 anni è arrabbiatissimo: quando sabato mattina siamo arrivati davanti alla tomba della mamma e non c’era più la statua ci è rimasto male. Ho deciso di presentare laper sollevare un problema che esiste da tempo e per sollecitare il Comune a intervenire". È lo sfogo di Flavio Ravasi, che nelle scorse ore si è rivolto ai carabinieri per fare unacontro ignoti per il furto della statua e unacontro il Comune di Cornaredo per omissione di vigilanza e. Il problema è quello dei continui furti nel cimitero della frazione di San Pietro all’Olmo. E anche se in questo momento il Comune è commissariato, Flavio ha voluto mettere nero su bianco la, "se non diciamo nulla le cose non cambieranno". Questi i fatti: sabato 6 aprile, Flavio ha ...