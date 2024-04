Thiago Motta | non tutti sanno che ha giocato nella Juventus | quando e dove

La Roma torna alla vittoria nel primo derby in carriera di Daniele De Rossi e complice l`inaspettato pari del Bologna in casa del Frosinone,... (calciomercato)

Bologna , quale futuro per Thiago Motta ? Nonostante le voci dell’interessamento della Juve, il tecnico pensa solo al campo e alla Champions Il Bologna aspetta, con pazienza e senza fretta, di ... (calcionews24)

Sportmediaset - Juve, la piazza vorrebbe l'addio di Allegri: Motta e Conte nel mirino - La Juventus e Massimiliano Allegri potrebbero separarsi a fine stagione: come riportato da "Sportmediaset", la piazza chiede a gran voce che il tecnico vada via a fine campionato, e ...tuttojuve

MEDIASET - Napoli, trattativa ben indirizzata per Antonio Conte, su di lui c'è anche la Juventus - NAPOLI - Antonio Conte o Thiago Motta, Allegri permettendo. La Juventus sta aspettando, almeno pubblicamente, la fine del campionato per tracciare un bilancio definitivo e impostare il futuro. Partend ...napolimagazine

Juventus, si allontana il rinnovo di Allegri - Si respira una certa aria di incertezza riguardo al futuro di Max Allegri sulla panchina della Juventus. Il tavolo per il rinnovo del contratto, che scade nel 2025, è ancora chiuso e per ora non sembr ...sportpaper