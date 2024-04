The Beatbox e Carlo Massarini al teatro Acacia con Magical Mistery Story “Now and Then”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) The, in scena aldi Napoli, dedicano uno spettacolo alla storia e alla musica dei Beatles.“Now and” è il nuovo spettacolo di The, dedicato alla storia e alla musica dei Beatles, in scena aldi Napoli giovedì 9 maggio alle ore 21 (biglietti disponibili

Il mito dei Beatles rivive a Napoli con The Beatbox e Carlo Massarini in Magical Mistery Story “Now and Then” - Magical Mistery Story “Now and Then” è il nuovo spettacolo di The Beatbox e Carlo Massarini, dedicato alla storia e alla musica dei Beatles, in scena al teatro Acacia di Napoli giovedì 9 maggio alle o ...napolitoday

SPETTACOLI - Magical Mistery Story “Now and Then” di The Beatbox e Carlo Massarini, al Teatro Acacia di Napoli giovedì 9 maggio - Magical Mistery Story “Now and Then” è il nuovo spettacolo di The Beatbox e Carlo Massarini, dedicato alla storia e alla musica dei Beatles, in scena al teatro Acacia di Napoli giovedì 9 maggio alle o ...napolimagazine

Il mito dei Beatles rivive a Napoli: The Beatbox e Carlo Massarini in scena al teatro Acacia - NAPOLI - Magical Mistery Story “Now and Then” è il nuovo spettacolo di The Beatbox e Carlo Massarini, dedicato alla storia e alla musica dei Beatles, in scena ...napolivillage