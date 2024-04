TFA sostegno IX ciclo | “Si amplia la platea dei partecipanti” | ma le Università richiedono ancora i 24 CFU E’ corretto?

TFA sostegno anno accademico 2023/24: il MUR ha pubblicato due decreti che danno il via per definire gli accessi al percorso di specializzazione. 32. 317 i posti a disposizione per le varie ... (orizzontescuola)

In virtù di alcune disposizioni normative, non tutti agli aspiranti all'accesso al TFA sostegno IX ciclo svolgeranno i previsti test preselettivi. quando non si svolgono per tutti i ... (orizzontescuola)