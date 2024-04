TFA sostegno IX ciclo | “si amplia la platea dei partecipanti” | ma le Università richiedono ancora i 24 CFU È corretto?

(Di mercoledì 10 aprile 2024) TFAIX: quali sono i requisiti di accesso? Per infanzia e primaria rimane diploma magistrale conseguito entro 2001/02 o laurea SFP mentre per la secondaria i requisiti sono cambiati nel corso degli anni. fino al TFAVIII, che ha introdotto la necessità dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 nonostante le selezioni siano state svolte nel corso dell'estate 2023. Cosa è previsto per il IX, già avviato con il decreto n. 583 del 29 marzo 2024 per 32.317 posti tra leaderenti (Allegato A). L'articolo .

Studente con sostegno: il Comune riduce le ore di assistenza specialistica, il Tribunale lo condanna - Una nuova vicenda giudiziaria, riguardante la contrazione delle ore di assistenza specialistica a favore di uno studente con disabilità, ha visto protagonista il Comune di Battipaglia, condannato dal ...orizzontescuola

Assunzioni da GPS sostegno fino al 2025: emendamento al Decreto PNRR 2024 - E' stato presentato un emendamento al Decreto PNRR 2024 per consentire le assunzioni di docenti di sostegno dalle GPS prima fascia fino al 31 dicembre 2024. Ecco cosa sapere e il testo della proposta ...ticonsiglio

TFA sostegno in Spagna: il punto di Titolispagna - La specializzazione al TFA sostegno in Spagna è garantita in Italia e in tutta la UE soltanto da un percorso ossia il "Master Universitario in Educazione Speciale": vi spieghiamo tutti i suoi vantaggi ...italiaoggi