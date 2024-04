Terra dei fuochi | gli acerrani aspettano ancora i risultati dei prelievi del 2009-2011 Che fine hanno fatto?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’emergenza climatica su base antropica, sempre più evidente, si accompagna in modo consequenziale ad un’intensa contaminazione delle matrici biologiche anche umane. La contaminazione grave delle matrici umane è la base patogenetica di quel sempre più evidente e grave incremento di patologie cronico-degenerative, cancro incluso, soprattutto tra i più giovani. Negli ultimi tre decenni in Campania abbiamo assistito – inermi, impotenti e soprattutto senza alcuna corretta informazione e tutela da parte dello Stato – ad una progressiva perdita di aspettativa di vita media, parallela e patogeneticamente correlata ad un incremento eccezionale non solo della produzione complessiva di rifiuti soprattutto industriali, ma al loro scorretto e illecito smaltimento locale, determinato dalla totale assenza di impianti di discarica finali a norma nei nostri territori. La Regione Campania da oltre 30 ...