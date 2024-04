Tenta di rubare una bici alla velostazione di piazzale Marconi | arrestato un 29enne

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bergamo. Colto sul fatto mentre cerca diunacletta nelladella stazione di Bergamo, vienePolizia locale perto furto aggravato. È accaduto martedì 9 aprile: nel pomeriggio una pattuglia si trovava inquando è stata avvicinata da un agente della Polfer fuori servizio che segnalava un uomo intento ad aprire la catena di unacletta assicuratarastrelliera della. Gli agenti si sono subito attivati e si sono portati nel luogo indicato per un controllo. Nascondendosi dietro la struttura per il ricovero delleclette, che ha le pareti trasparenti, hanno visto il soggetto che cercava di rompere la catena ...

Ladro in fuga cade in una scarpata alta 10 metri, aveva Tentato di rubare un monopattino a Canegrate - Il ladro è finito con una denuncia a piede libero in pronto soccorso in quanto ha riportato fratture multiple. Il fatto è accaduto tra Canegrate e San Vittore Olona località della Battaglia ...legnanonews

Afragola - Intercettato a bordo di un auto ribata Tenta la fuga ma viere arrestato - Il 48enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato intercettato nella serata di ieri presso il rione Salicelle ad ...reportweb.tv

Intercettato alla guida di un’auto rubata Tenta la fuga: ARRESTATO - La folle corsa è terminata solo quando i carabinieri sono riusciti a sbarrargli la strada e a bloccarlo in sicurezza ...casertace