Tennis | Torneo Montecarlo Sonego da ripescato agli ottavi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il torinese batte in due set Auger-Aliassime(MONACO) - La Dea Bendata gli ha offerto una seconda chance e lui non se l'è lasciata scappare. Lorenzoapprodadel "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in corso sui campi del Pr