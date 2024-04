Telecamere e manutenzioni alle Pianazze

(Di mercoledì 10 aprile 2024)e manutenzione. E’ il grido di allarme degli abitanti sia dalla parte arcolana che spezzina, ma soprattutto in quest’ultima dove i residenti stanchi di vedere in ogni angolo delle discariche abusive, un viavai di camioncini che scarica ogni tipo di materiale, principalmente di notte, non ce la fanno più. Una situazione intollerabile, in particolar modo dove la strada è chiusa ormai da tempo, quella che fiancheggia il retro dei capannoni, e quindi poco visibile, qualcuno porta ogni tipo di materiale, è capitato impunemente anche di giorno senza alcun controllo, e c’è anche il dubbio che materiale potrebbe essere nocivo alla salute. Un disagio che si aggiunge a molti altri in quella zona, divisa in due: dalla parte arcolana, ci sono diverse problematiche, la difficile convivenza con il transito dei mezzi ...

