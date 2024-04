Tecnici e sistemisti ad alta specializzazione Suviana | chi è e cosa faceva il ferito grave ricoverato a Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bargi (Bologna), 10 aprile 2024 –, programmatori ead altissima. Lavoratori super qualificati che Enel Green Power ingaggia (spesso affidandosi direttamente a ditte esterne) per operazioni particolarmente lunghe e complesse come quella di aggiornamento tecnologico e rinnovamento in atto alla centrale idroelettrica di Bargi. L’impianto era fuori servizio per dei lavori assegnati nel 2022 e Sandro Busetto, 59 anni, ilall’ospedale Cisanello di, è uno degli uomini impegnato nell’intervento di rinnovamento ed efficientamento della componentistica iniziato nei mesi scorsi. Lavora nell’unità specialistica di Enel Green Power, ma non aveva compiti alla centrale. Da tecnico, stava seguendo passo passo ...