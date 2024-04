Taranto | 172° anniversario di fondazione della Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoLadicelebra oggi ildalla sua, con una cerimonia nazionale che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo e che nel capoluogo Jonico avrà come teatro la Camera di Commercio Brindisi. Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine esicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre. Le celebrazioni hanno avuto inizio alle ore 9.00 presso la Questura con la deposizione davanti al monumento dei Caduti di una corona da parte del Questore di...