Tajani e Lupi si alleano per le europee e puntano al centro

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Forza Italia e Noi Moderati stanno stringendo i ranghi in vista delle elezionidi giugno, delineando un’alleanza politica volta a massimizzare la loro influenza e a colmare uno spazio politico che va “da Meloni a Schlein“, come afferma il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio: insieme per il 10% L'articolo proviene da Il Difforme.