Svizzera condannata dalla Corte europea | non ha protetto i cittadini dal cambiamento climatico

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un gruppo di 2.500 anziane donne svizzere ha fatto causa allo Stato elvetico per non aver rispettato gli impegni presi nella protezione dei suoidai cambiamenti climatici presso ladei diritti dell’uomo e ha vinto. Laè stata quindia correggere il proprio comportamento e a risarcire 80mila euro in spese legali all’associazione KlimaSeniorinnen (Anziane per il Clima). Si tratta del primo caso in cui ladei diritti dell’uomo condanna uno Stato per non aver rispettato i propri impegni in ambito. Nello stesso giorno però i giudici hanno anche rifiutato, per ragioni tecniche, altri due importanti casi simili a quello delle anziane donne svizzere. Negli ultimi 40 anni il ...