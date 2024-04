Suviana | Uil | “Già segnalati problemi di sicurezza” | aperta inchiesta per disastro e omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sono arrivati soltanto dopo ore, mentre i sommozzatori erano ancora impegnati nelle ricerche, i nomi delle vittime della terribile esplosione di una centrale idroelettrica a Bargi, nel Bolognese. Al momento dell’incidente erano 15 gli operai al lavoro, quaranta metri sotto terra, travolti da un inferno di fiamme e acqua. Si stavano occupando del collaudo di una turbina quando all’improvviso, per ragioni ancora da accertare, è scoppiato l’alternatore. Il bilancio, ma i numeri non sono ancora definitivi, è di tre morti accertati: si tratta Pavel Petronel, operaio rumeno di 45 anni, residente a Settimo Torinese, Mario Pisani, 73 anni, originario di Taranto e residente a San Marzano in provincia di Taranto e Vincenzo Franchina, 35 anni, della provincia di Messina. Pisani, il più anziano, era un ex dipendente Enel, mentre gli altri due lavoravano per le ditte impegnate nella manutenzione ...