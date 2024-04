Suviana | stasera riprendono le ricerche

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 19.45 Nella Centrale idroelettrica di Bargi, nel bacino di, sono in corso le operazioni per svuotare i locali allagati dallo scoppio e dal crollo. Al lavoro vi sono alcune idrovore,arrivate da Bologna, con cui si sta aspirando l'acqua. Si tratta di una operazione che richiederà alcune ore. Si dovrà rimuovere uno strato di olio, poi i detriti. Solo a quel punto sarà possibile riprendere le operazioni per cercare i quattro dispersi. In serata la ripresa delle