Suviana | Schlein | si faccia piena luce e chiarezza su dinamica

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bargi di Camugnano, 10 apr. (askanews) – Quanto accaduto alla centrale idroelettrica diè “una tragedia immagine, siamo qui a portare la massima vicinanza ai familiari dei lavoratori che sono rimasti uccisi”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, durante una visita assieme al governatore dell’Emilia-Romagna e presidente del partito Stefano Bonaccini. “Massima vicinanza ai feriti e a quelli che ancora si stanno cercando – ha proseguito-. La nostra gratitudine va ai soccorritori che stanno cercando incessantemente anche in queste ore con grande professionalità. Vicinanza alla comunità ferita da questa tragedia e necessità che sisulladell’accaduto, perché è un’altra strage di ...

Bargi di Camugnano, 10 apr. (askanews) – La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein , è arrivata in visita alla centrale idroelettrica di Suviana dopo il grave incidente avvenuto ieri ... (ildenaro)

Suviana, Calderone: premature valutazioni su dinamiche incidente - Bargi di Camugnano (Bo), 10 apr. (askanews) – “Credo che sia prematuro descrivere una dinamica dei fatti che ancora non è accertata e soprattutto lanciarsi, come ho visto che ha fatto qualcuno, in val ...askanews

IL VIDEO. Esplosione Suviana, Vigili del Fuoco: non abbiamo sopravvissuti al livello dell'esplosione - Suviana, 10 apr. (askanews) - "L'area è stata sottoposta prima un'esplosione, poi a un incendio, a un crollo e un allagamento; questo credo che renda oggettiva la situazione".Così Luca Cari, responsab ...ildolomiti

Sicurezza, domani sciopero di Cgil-Uil e in Emilia Romagna raddoppia la protesta: “Basta morti sul lavoro” - Dopo l'ennesima strage a Suviana le due confederazioni sindacali hanno deciso di estendere a 8 ore l'astensione dall’attività lavorativa nella Regione guidata da Bonaccini sia nel privato che nel pubb ...rtl