Suviana | proseguono ricerche dispersi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 8.48senza sosta ledei 4a seguito dell'esplosione nella centrale idroelettrica disull'Appennino bolognese. Al momento il bilancio è di 3 morti e 5 feriti gravi. Difficili le operazioni di ricerca e soccorso. Le speranze di trovare in vita isono scarse."La situazione è molto difficile,l'acqua sta salendo", fanno sapere i Vigili del fuoco. "Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea", affermano.