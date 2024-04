Suviana | Morrone Lega a Notizie com | “Opposizioni strumentalizzano la tragedia criticando la norma sui subappalti”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Oggi non è il momento di parlare dellativa sui. È doveroso rispettare vittime e dispersi. I principi per diminuire gli incidenti sul lavoro sono prevenzione e precauzione”. Così, in esclusiva a.com, il deputato e segretario dellain Emilia Romagna Jacopo, commentando l’ennesimasul lavoro di ieri, nella centrale idroelettrica Enel sul lago di. (Ansa Foto) –.comTre tecnici di ditte esterne sono morti dopo l’esplosione di una turbina all’ottavo piano sotto lo zero, che ha causato un incendio, poi l’allagamento del nono e il crollo del solaio. La Procura ha aperto un’inchiesta, mentre si cercando ancora quattro dispersi e 5 persone sono ferite sono ricoverate negli ospedali di Pisa, Bologna, ...