Suviana | le lacrime di Fiorello in diretta | “Non si può far finta di niente”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Non si può fardi”, cosìchiude la puntata odierna di Viva Rai 2!, il programma che scrive e conduce ogni mattina. Il messaggio di solidarietà è rivolto all’esplosione della centrale elettrica Enel Green Power di, che vede al momento tre morti accertati, quattro dispersi e cinque feriti gravi.Leggi anche: “Alcuni feriti non hanno voluto abbandonare i colleghi”. Esplosione alla centrale, le parole del sindaco Le parole diLo showmansi è commosso di fronte alla tragedia e con i suoi ballerini e Luca Tommassini ha realizzato una personale cover di “Generale” di Francesco De Gregori. Ha lanciato, poi, un messaggio, in. “Questo è un programma dedicato al buonumore, ma di buonumore oggi ce n’è veramente poco. ...

Il ristoratore sul lago: "Un boato poi il fumo. L’aria era irrespirabile" - "Sembrava una giornata normale, di quelle che non pensi possa succedere nulla di strano e invece. Se non fosse per i panini che stiamo preparando per i soccorritori ancora non ci crederei". La voce di ...quotidiano