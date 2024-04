Suviana | la strage nella centrale idroelettrica | “Poche speranze di trovare superstiti” VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 Un incidente imprevisto, imprevedibile, sconvolgente. E’ la definizione data da un turbato Marco Masinara a quel che ha provocato la tragedia a. Il sindaco del Comune in provincia di Bologna non si capacita per quel che è accaduto ieridi Enel Green Power. Adesso, senza girarci attorno, si spera in un miracolo. Perché si assottigliano ledi. Il bilancio è già pesantissimo: 3 vittime, 5 feriti gravissimi, 4 dispersi. Se si pensa che la tragedia della Thyssenkrupp del giugno del 2007 a Torino, considerata la più grave nel luogo di lavoro di una azienda storica, provocò cinque vittime, si comprende perché quel che è avvenuto ieri già venga considerata la ...