Suviana | la corsa contro il tempo in mezzo all’acqua che sale I vigili | poche le speranze per i 4 dispersi

Un frigo rifero è stato abbandonato sui binari della circumvesuviana ed un treno in corsa l’ha preso in pieno . È accaduto ieri sera nella zona del passaggio a livello di via Crapolla a Pompei: lievi ... (gazzettadelsud)

Strage di Suviana: vigili del fuoco, poche speranze di trovare superstiti - "Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea. La situazione è molto difficile, l'acqua sta salendo" (ANSA) ...ansa

Esplosione alla centrale di Suviana, Enel Green Power: “Situazione complessa, non parliamo di cause” - “Non è possibile né opportuno parlare di cause, le nostre energie sono per aiutare le famiglie e collaborare con i vigili del fuoco per recuperare i superstiti.youmedia.fanpage

La puzza di bruciato e la corsa al bus. Così la scolaresca è scampata all'esplosione di Suviana - Tre classi delle scuole medie si trovavano in visita alla centrale mezz'ora prima dell'esplosione: il forte odore di bruciato ha convinto i docenti ad anticipare di mezz'ora la partenza, evitando il m ...ilgiornale