Suviana | il neosposo Vincenzo e le altre vittime della strage | “Era un bravissimo ragazzo”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 Il più giovane delledel disastro nella centrale idroelettrica diFranchina, 36 anni, di Sinagra, in provincia di Messina. Strazianti i retroscena. L’elettricista si era sposato un anno fa ed era padre di una bimba di appena 2 anni. Un dolore inimmaginabile, quello che unisce le famiglie, i colleghi e le comunità delle tredi unache, purtroppo, potrebbe peggiorare il suo già pesantissimo bilancio. A perdere la vita insieme con Franchina nell’esplosione all’intero dello stabilimento Enel Green Power sono stati il 45enne Pavel Petronel Tanase, nato in Romania, da tempo a Settimo Torinese, e il 73enne Mario Pisano, nato a Taranto e residente a San Marzano di San Giuseppe, nella stessa provincia ...

sono tre i morti nella strage di Suviana . Le vittime identificate erano tutte in trasferta per eseguire lavori di manutenzione della grande centrale elettrica di Enel Green Power di Suviana ,...

