Suviana | chi sono le tre vittime dell’esplosione della centrale

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un’esplosione nello squarcio del pomeriggio di ieri. Avevano tra i 36 e i 73 anni le treidentificatetremenda esplosione avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 9 aprile, allaidroelettrica Enel Green Power del bacino artificiale di, sull’Appennino bolognese. Si tratta di Pavel Petronel Tanase, 45 anni, nato in Romania e residente a Settimo Torinese; Mario Pisano, 73enne di Taranto, e Vincenzo Franchina, il più giovane, 36 anni, di Sinagra, in provincia di Messina. I tre operai stavano lavorando al collaudo di una turbina quando all’improvviso, per cause che restano ancora da chiarire, è scoppiato l’alternatore. Cinque colleghiattualmente ricoverati in ospedale, hanno riportato gravi ustioni, altri trefortunatamente usciti illesi ...